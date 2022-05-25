Голландский фонд передал больницам Николаевщины две кареты скорой помощи и лекарства

Голландский благотворительный фонд Zeilen van Vrijheid передал две кареты скорой помощи николаевским больницам.

Об этом сообщает глава Николаевского областного совета Анна Замазеева в Telegram-канале.

«+ 2 кареты «скорой помощи» для Николаевщины от наших друзей из Нидерландов благотворительного фонда Zeilen van Vrijheid. Автомобили будут переданы в наши областные больницы», - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее специализированный автомобиль от этого фонда уже получила наша детская больница.

«Средства на «скорые помощи» для Николаевщины были собраны с помощью платформы GoFundMe и хочется поблагодарить каждого, кто присоединился к сбору средств и поддерживает украинцев. Отдельное спасибо от Гуманитарного штаба Николаевщины (БФ «Світлі справи») хочу выразить представителям фонда Zeilen van Vrijheid, нашим землякам С.Тимощенкову, М.Педенко, В.Муцей и за логистику - А.Зеликову», - написала Замазеева.

Кроме «скорых» фонд также передал еще и лекарства для областной детской больницы.

У кого есть желания и возможности – приобщайтесь к Светлым делам!

0800300520 (БФ «Світлі справи»)