Для спецпотребностей, самозащиты или против: Украинцам в Дії предлагают выбрать вариант владения оружием в стране

В среду, 25 мая, в Дії стартует новый опрос о том, какой вариант владения оружием в Украине граждане считают уместным.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Недавно парламент проголосовал в первом чтении за законопроект об обороте огнестрельного оружия. Но вопрос о том, как именно владеть ею, – не решен. Украинцам нужно выбрать один из трех вариантов: для специальных потребностей, для личной защиты или против свободной продажи.

«Для продолжения работы над законопроектом Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский решил спросить мнение украинцев по этому вопросу. Это показательное доказательство того, что электронная демократия в Дії только начинает набирать обороты. Опрос будет длиться 7 дней. Принять участие могут только граждане старше 18 лет», - написал Федоров.

Напомним, что в Украине 58% граждан поддерживают свободную продажу огнестрельного оружия , - соцопрос.