«Николаевэлектротранс» будет развозить очищенную воду для нужд горожан

Работники КП «Николаевэлектротранс» будут ежедневно развозить очищенную воду в разные районы города для нужд николаевцев.

Об этом сообщает Николаевский совет.

Служебно-ремонтный троллейбус будет подвозить воду по следующим адресам:

- проспект Центральный/улица Шоссейная (ежедневно, с 9:00 до полного разбора воды);

- проспект Мира/остановка Строителей по ходу на площадь Победы (ежедневно с 15:00 до полного разбора воды);

Служебно-ремонтный вагон:

- Потемкинская/Декабристов (ежедневно, с 9:00 до полного разбора воды);

- Парк Народный сад: улица Потемкинская/1а Военная (ежедневно, с 15:00 до полного разбора воды).

На предприятии призывают николаевцев использовать воду по назначению и без злоупотреблений, чтобы очищенную воду могли получить больше граждан.

Для нужд горожан также работает 2 стационарные скважины, из которых можно ежедневно, с 8:00 до 17:00 набирать воду для бытовых нужд по адресам Андреева-Пагагнюка, 17 и Генерала Карпенко, 38.