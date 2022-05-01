«Эта вода только для санитарных потребностей»: В «Николаевводоканале» рассказали о водоснабжении в городе

На КНП «Николаевводоканал» рассказали о том, как сейчас снабжают водой горожан, как очищают воду и для каких целей она пригодна.

Об этом сообщают в Николаевской областной военной администрации.

Начальник «Николаевводоканала» Борис Дуденко сообщил, что воду берут из Днепробугского лимана, потом она проходит очистку.

— Вода сейчас берется из Днепробугского лимана, потом она подается в очистные сооружения и на очистных сооружениях водопровода она проходит систему очистки в наших фильтрах, а также систему обеззараживания, чтоб она была более-менее пригодна для быта, - сказал Дуденко.

Воду можно использовать для санитарных потребностей и принять душ, но употреблять в пищу ее нельзя.

— Более-менее подходит для стирки, чтоб помыть посуду. Можно еще помыть пол. Эта вода только для санитарных потребностей. Можно принять душ, но больше ее использовать не надо, в ней большой состав хлоридов, она соленая, могут быть разные не очень хорошие реакции, - отметил директор предприятия.

Очистные сооружения для воды защищены настолько, насколько это возможно, но дать гарантий в их сохранности никто не может.

Что же касается оплаты воды, составляющие тарифа можно увидеть через месяц-полтора.

Начальница лаборатории «Николаевводокана» Валентина Андреева отметила, что теперь сотрудники работают круглосуточно.

— Люди должны понимать, что, для того, чтоб контролировать воду – не просто так дали, и она себе идет бесконтрольно, такого нет, мы постоянно контролируем процесс фильтрации и обеззараживания воды, - сказала Андреева.

Она отметила, что воду очищают не установленными формулами – для каждой пробы берут свой обеззараживающий состав.

— Дозы хлора, которые мы даем, тоже не спонтанные. Мы каждый раз берем пробы и даем такую дозу хлора, чтоб получить воду безопасную в бактериальном отношении, то есть, чтоб убить кишечную палочку в воде, - отметила начальница лаборатории.

Также воду проверяют на жесткость – из Южного Бога вода намного жестче, чем из Днепра.

— Когда идет южный ветер, идет вода с моря больше, она будет хуже, еще более соленая, чем до этого. Когда северный ветер, вода уходит в море. Превышение по жесткости идет в три раза. По сравнению с днепровской водой это в несколько раз больше. Если в днепровской воде было 3 миллимоль на дециметр кубический, то в воде Южного Буга – 23-25 миллимоль, - отметила Валентина Андреева.

Напомним, специалисты КП «Николаевводоканал» на насосных станциях предприятия установили устройства, которые будут автоматически выпускать воздух из водопроводных труб, чтобы вода в кранах горожан была строго по графику.