В Николаеве на маршруты вышли 207 единиц транспорта

Утром 26 мая на городские маршруты вышли 207 единиц общественного транспорта.
Об этом сообщили в Николаевском горсовете.
Троллейбусы
№2: Междугородный автовокзал – мкр. Намыв (с берегом)
№6: ул. 3 Военная – мкр. Намыв (без берега)
№4: мкр. Намыв – «Николаев-Грузовой»
Трамваи
№1: Яхт-клуб – Ш. Балка
№3: ЧСЗ – ул. 10 Военная
№6: Промзона – Центральный рынок
№7: Центральный рынок – Ш.Балка
№ 10: Промзона – Ш.Балка
№11: Центральный рынок – ул. 10 Военная
Автобусы
ул. 6 Слободская – мкр. Кульбакино
ул. Садовая – мкр. Ракетное Урочище
Пушкинское кольцо – мкр. Терновка
ул. 6 Слободская – ост. Фуршет (с заездом в ост. Ушакова)
Частные перевозчики
№№ 1, 2, 3,5, 10, 15, 16, 18, 21, 23, 26, 29, 31, 32, 43, 44, 45, 52, 53, 54, 56, 62, 75, 82, 86, 87, 89.
Ориентировочный график работы общественного транспорта: 6:30 – 20:00.