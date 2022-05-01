В Украине разработали онлайн-карту заминированных территорий

В Украине разработали мобильное приложение и интерактивную карту территорий загрязненных боеприпасами.
Об этом сообщает ГСЧС.
На этой карте отображаются места, на которых уже обнаружены или вероятно находятся боеприпасы согласно имеющейся в ГСЧС информации. Указанные районы подвергались интенсивным обстрелам или находились под временной оккупацией и, как следствие, несут потенциальную угрозу для населения.
Приложение можно скачать в App Store и Google Play.
Также с картой разминированных территорий можно ознакомиться на официальном сайте ГСЧС Украины.
Кроме того, на портале есть информация о наиболее распространенных видах боеприпасов и характеристике их опасностей. В случае обнаружения взрывоопасного предмета – можно оставить заявку про его местоположение.
«Делать это необходимо в безопасном для вас месте, так как мобильный телефон может спровоцировать детонацию», - предостерегли ГСЧС.
Отмечается, что за неделю работы приложения около 2 тысяч человек оставили заявки в приложении.