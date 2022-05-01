В ЕС заявили, что никто и никогда не признает российскую «паспортизацию» на оккупированных Запорожской и Херсонской областях

Никто никогда не признает российской «паспортизации» на оккупированных территориях Украины. Так же как и не признают никаких российских «референдумов».

Об этом в Twitter сообщил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

«Российско-оккупационным войскам пришлось отказаться от всех идей «референдума» на Херсонщине из-за отсутствия какой-либо поддержки. Почему они думают, что сейчас запланированная «паспортизация» лучше усвоится? И в любом случае никто никогда не признает никаких подобных действий», - написал он.

Напомним, путин упростил процедуру получения гражданства для жителей временно оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей.

Также в МИД считают «ничтожным» указ путина о российских паспортах для жителей оккупированных Запорожской и Херсонской областей.