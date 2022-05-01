В Украине создадут единую базу вакансий

Государственная служба занятости с участием Министерства экономики Украины подписала договор о сотрудничестве и информационном взаимодействии с пятью крупнейшими сайтами по трудоустройству - robota.ua, work.ua, novarobota.ua, pidbir.com, grc.ua. Результатом сотрудничества станет создание единой базы с вакансиями.

Об этом сообщается на сайте Министерства экономики Украины.

Наполнение базы будет осуществляться силами Государственной службы занятости и агентств по поиску работы. Обновление ресурса – в режиме реального времени.

«Сейчас особенно важно обеспечить максимальное трудоустройство украинцев. Именно поэтому мы создаем платформу, которая консолидирует информацию о работодателях и соискателях. Мы локализуем максимум предложений на рынке труда и данные о кадровом потенциале на одной площадке, что позволит предпринимателям быстро найти сотрудников, а людям работу», - отметил заместитель министра экономики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Игорь Дядюра.

Сайты по поиску работы также получат доступ к данным Государственной службы занятости и смогут размещать информацию о вакансиях на своих сайтах. Это позволит дополнительно информировать украинцев о всех вариантах трудоустройства.

Ранее сообщалось, что растет количество возвращающихся к работе украинцев.