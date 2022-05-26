92% украинцев плохо относятся к россии, но 2% до сих пор поддерживают рф, - соцопрос

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину отношение украинцев к стране-агрессору резко ухудшилось– сейчас 92% опрошенных относятся в рф плохо и только 2% – хорошо.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 13-18 мая.

«Сейчас только 2% граждан хорошо относятся к России, в то время как 92% – плохо. Впрочем, важно понимать, что 2% – это около 500 000 человек, то есть достаточно существенное количество в абсолютном измерении все равно сохраняет, несмотря на очевидные факты, положительное отношение к агрессору», - сказано в сообщении.

Социологи отмечают, что среди респондентов, которые в начале февраля имели плохое отношение к россии, 97% продолжают его придерживаться, а 3% сейчас выбрали вариант «тяжело сказать».

В то же время кардинально изменились взгляды тех, кто имел хорошее отношение к россии, и тех, кто имел неопределенное отношение к ней. В частности, 80% тех, кто раньше хорошо относился к рф- поменяли свое мнение.

Меньше, чем каждый десятый сохранил положительное отношение к России, хотя еще 12% решили сейчас ответить «не определились».

Среди тех, кто имел неопределенное отношение к россии, 97% сейчас уже плохо к ней относятся.

Кроме того, по данным социологов, во всех регионах Украины абсолютное большинство жителей плохо относятся к россии, в частности, на Юге - 90%, на Востоке – 85% (в то время как в начале февраля соответственно 45% и 53% хорошо относились к России).

Относительно больше других продолжают хорошо относиться к россии на Востоке – 4%.

Абсолютное большинство граждан – 82% – продолжающих проживать на оккупированной после 24 февраля территории, негативно относятся к России, и только 6% положительно относятся к ней.

В то же время, Киевский международный институт социологии определил «Топ-эмоций» которые у украинцев вызывает война россии против Украины. Согласно результатам, чаще всего украинцы испытывают гнев и ненависть - 53% и Гордость за Украину и ВСУ - 52%.

Исследование проходило 13-18 мая. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров было опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым).