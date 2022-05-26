«Николаевводоканал» просит горожан не выбрасывать в канализацию мусор: «Еженедельно прочищать сеть приходится по 100 раз»

Бригады КП «Николаевводоканал» сегодня, 26 мая, прочищали канализационную сеть от мусора, который не должен выбрасываться в канализацию. Еженедельно это приходится делать более чем по 100 раз.

Сообщает пресс-служба предприятия.

Каждый раз рабочие находят обрезки овощей, средства личной гигиены, полотенца, ветошь и т.д.

«Это уже не говоря о волосах и жирах, способных накапливаться на стенах труб. Ржавчина, песок, полиэтиленовые изделия создают иногда настолько серьезные закупорки, что их можно устранить только с помощью спецтехники или замены участка сети. Это можно предотвратить, если горожане научатся использовать канализацию только по назначению и не делать из нее свалку», - заявили на предприятии.

Также сообщается, что работники КП «Николаевводоканал» в городе обслуживают более 700 км канализационной сети, по которым сточные воды с помощью 32 насосных станций попадают на очистные сооружения канализации.

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