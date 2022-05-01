Буданов расскрыл детали, как авиация героически переправляла помощь заблокированным на «Азовстали» бойцам

Руководитель украинской разведки Кирилл Буданов сообщил, что всего к защитникам Мариуполя в «Азовсталь» летало 16 военных вертолетов Ми-8 с помощью. А однажды с 72 бойцами полка «Азов» на борту.

Об этом он сообщил в интервью «The War Zone».

По его словам, специальную операцию для помощи защитникам Мариуполя разработали специалисты ГУР МО. Всего было 7 таких миссий.

«Каждый раз вертолеты успешно доставили необходимое пополнение для защитников «Азовстали». Но во время пятой и седьмой миссии два вертолета сбили на обратном пути. Также был уничтожен еще один вертолет, который вылетел на спасение экипажа одного из двух сбитых вертолетов», - рассказывает Буданов.

Начальник ГУР говорит, что в каждой миссии летело два вертолета, которые везли бойцам на «Азовстали» еду, питьевую воду, медикаменты и боеприпасы. В то же время во время одной миссии вылетело сразу четыре вертолета.

Также на борту вертолета во время очередной миссии привезли 72 бойцов из полка «Азов», которые усилили подразделение, уже находившиеся на «Азовстали».

При этом, Буданов отказался сказать, когда происходили полеты этих вертолетов и количество потерь среди украинских военнослужащих.

Напомним, ранее Билецкий рассказал, как бойцам на «Азовстали» доставляли помощь вертолетами.