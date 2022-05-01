Украинские военные хирурги провели уникальные операции, чтобы спасти раненых бойцов

Украинские военные хирурги провели операцию по удалению почки при огнестрельном ранении с разрушением органа. Такая операция не имеет аналогов в мире.
Об этом сообщила заместительница министра обороны Анна Маляр, пишет «Укринформ».
- У нас хорошие новости, которыми мы можем гордиться, относительно Медицинских сил ВСУ. На прошлой неделе в военном мобильном госпитале в одном из прифронтовых городов впервые в Украине выполнена современная лапароскопическая операция – удаление почки при огнестрельном ранении с разрушением органа, - сказала Маляр.
В мобильном госпитале сделали уже две такие операции и спасли жизнь наших воинов, благодаря сверхсовременным технологиям и профессионализму военных хирургов раненые уже ходят по палате.
- Такие операции при боевой травме почки не имеют аналогов в мире. Мы сегодня должны гордиться украинской военной медициной, которая сейчас первая сталкивается с очень сложными вызовами, успешно их преодолевает и становится примером для военных врачей всего мира. Военные хирурги Украины держат строй и внедряют современные малоинвазивные операции по спасению тяжелораненых, - подчеркнула Маляр.