В Николаеве нацгвардейцы переучили российского пса Макса – теперь он понимает команды на украинском языке

В Николаеве Нацгвардия провела переподготовку бельгийской овчарки Макса, которого привезли с собой оккупанты и бросили при отступлении.
Об этом сообщили в Национальной гвардии.
После того, как пса бросили оккупанты, он несколько недель бродил по Николаевщине и попал в один из поселков, где его приютила семья неравнодушных местных жителей.
- Одна из женщин откормила его и выходила. Он сильно похудел и осунулся. После недолгой адаптации люди позвонили нам и предложили забрать Макса служить Украине, – рассказывает военнослужащий с позывным Риддик, который стал наставником пса.
Для гвардейцев пес Макс за это время стал родным. Он каждый день учит украинские команды и работает над усовершенствованием своих навыков.
«Макс – уникальный пес, он гораздо больше, чем обычные собаки его породы. Раньше он понимал только когда к нему обращались по-русски, однако сейчас уже в совершенстве знает команды на украинском языке. В рядах Нацгвардии Макс уже приступил к своим служебным обязанностям. Основные задачи – проверка граждан на блокпостах и поиск диверсантов. Собака этой породы, а именно бельгийская овчарка, имеет очень хорошую, почти идеальную память», - сообщили в Нацгвардии.