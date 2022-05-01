В Николаеве нацгвардейцы переучили российского пса Макса – теперь он понимает команды на украинском языке

В Николаеве Нацгвардия провела переподготовку бельгийской овчарки Макса, которого привезли с собой оккупанты и бросили при отступлении.

Об этом сообщили в Национальной гвардии.

После того, как пса бросили оккупанты, он несколько недель бродил по Николаевщине и попал в один из поселков, где его приютила семья неравнодушных местных жителей.

- Одна из женщин откормила его и выходила. Он сильно похудел и осунулся. После недолгой адаптации люди позвонили нам и предложили забрать Макса служить Украине, – рассказывает военнослужащий с позывным Риддик, который стал наставником пса.

Для гвардейцев пес Макс за это время стал родным. Он каждый день учит украинские команды и работает над усовершенствованием своих навыков.