Для экономии топлива в ЕС предлагают установить скоростные ограничения на автобанах

В Европейском Союзе изучают идею ограничения скоростного режима даже на автобанах для экономии топлива в условиях надвигающегося энергетического дефицита.

Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на словацкое издание Pravda.Sk.

Авторы идеи введения скоростных ограничений для автомобилистов в городах и на трассах утверждают, что это уменьшит объемы потребления бензина и дизельного топлива. Сначала предлагают установить временные ограничения и посмотреть результат.

Наиболее ощутимыми ограничения могут стать для автовладельцов Австрии и Германии, где существуют автобаны без скоростного лимита. Теперь предлагают установить предельную скорость движения на уровне 130 км/ч.

Анализ дорожного движения в Германии показал, что введение таких мер даст очень ограниченный результат, ведь почти 80% водителей не ездят быстрее 130 км/ч и 2% ездят быстрее 160 км/ч. Объединение владельцев электромобилей в Германии, Франции, Люксембурге и других европейских странах ратуют за снижение скоростного лимита до 100 км/ч и массовый перевод сотрудников на удаленную форму занятости.