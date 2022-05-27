С конца февраля США поставили Украине около 24 тысяч тонн вооружений и военной техники стоимостью почти $4 миллиарда

С начала полномасштабного вторжения россии на территорию Украины США поставили Украине 23,8 тысяч тонн вооружений и военной техники.

Об этом свидетельствуют данные Транспортного командования вооруженных сил Соединенных Штатов.

В частности, с континентальной части США было переброшено:

- 23942 противотанковых управляемых ракет, - 1033 зенитных ракетных систем и 1468 ракет к ним, - 90 гаубиц, - 174173 артиллерийских снарядов, - 9 вертолетов, - 33 радара, - 7888 автоматов и пистолетов, - около 60 миллионов патронов для стрелкового оружия, - 68,5 тысяч бронежилетов, - 50 тысяч касок.

В этих целях тяжелые транспортные самолеты совершили 486 рейсов в Европу. Задействованы были также 20 кораблей, 50 железнодорожных составов и 1,5 тысяч трейлеров. По имеющимся данным, большая часть вооружений доставлялась на аэродром польского города Жешув, расположенного в 90 км от границы с Украиной.

Кроме того, 21 мая Президент США Джо Байден подписал закон о выделении пакета поддержки Украине в размере 40 миллиардов долларов.

В общей сложности с 24 февраля США направили Украине военную помощь на сумму 3,9 миллиардов долларов

Напомним, что ВСУ за несколько часов овладели спецификой работы с самоходной артиллерийской установкой нового поколения «Caesar» и она уже работает на передовой.