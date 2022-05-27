С конца февраля США поставили Украине около 24 тысяч тонн вооружений и военной техники стоимостью почти $4 миллиарда

С начала полномасштабного вторжения россии на территорию Украины США поставили Украине 23,8 тысяч тонн вооружений и военной техники.
Об этом свидетельствуют данные Транспортного командования вооруженных сил Соединенных Штатов.
В частности, с континентальной части США было переброшено:
- 23942 противотанковых управляемых ракет,
- 1033 зенитных ракетных систем и 1468 ракет к ним,
- 90 гаубиц,
- 174173 артиллерийских снарядов,
- 9 вертолетов,
- 33 радара,
- 7888 автоматов и пистолетов,
- около 60 миллионов патронов для стрелкового оружия,
- 68,5 тысяч бронежилетов,
- 50 тысяч касок.
В этих целях тяжелые транспортные самолеты совершили 486 рейсов в Европу. Задействованы были также 20 кораблей, 50 железнодорожных составов и 1,5 тысяч трейлеров. По имеющимся данным, большая часть вооружений доставлялась на аэродром польского города Жешув, расположенного в 90 км от границы с Украиной.
Кроме того, 21 мая Президент США Джо Байден подписал закон о выделении пакета поддержки Украине в размере 40 миллиардов долларов.
В общей сложности с 24 февраля США направили Украине военную помощь на сумму 3,9 миллиардов долларов
Напомним, что ВСУ за несколько часов овладели спецификой работы с самоходной артиллерийской установкой нового поколения «Caesar» и она уже работает на передовой.