«В Кирилловке партизаны поднимаются»: жительница Мелитополя рассказала, что на оккупированных территориях ждут возвращения украинской власти

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27.05.2022 16:47

Жительница оккупированного Мелитополя рассказывает о событиях в курортном поселке Кирилловка.

Об этом сообщается в перехваченном телефонном разговоре ГУР МО.

В частности, женщина рассказала, что на одну из баз отдыха в городе заехало около 20 российских БТРов.

«Народ знаешь, как окрысился? Там сейчас снова партизаны в Кирилловке поднимаются. Зачем это делать? Понятно, что не отдадут. А убрать аптеки? Сейчас людям жить не на что. Хотели поторговать, пока есть возможность. А им ничего, как хочешь, так и живи. Как это объяснить, кому это нужно?», - говорит она.

Женщина вспоминает, что подобного при украинской власти не было.

«Там говорят за наших «бендеров». Но «Бендеры» у нас так не поступали, как россия пришла. А мы хотели бы тех «бендеров» сюда вернуть, чтобы они сюда пришли. Потому что так нас никто не обижал», - говорит она.

    Фотофакт