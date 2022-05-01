В Украине создадут программу по возвращению переселенцев из-за границы, - Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел рабочее совещание с членами Кабинета министров и обсудил вопрос возвращения украинцев из-за границы.

Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.

Отдельное внимание было уделено подготовке программы возвращения в Украину временно перемещенных граждан, в частности, созданию для них рабочих мест. Было отмечено, что государство должно безотлагательно возвращать своих граждан.

Также на совещании обсудили ситуацию с поставкой горючего в Украину, контроль цен и наличие его на АЗС на фоне роста потребления, оживления экономики и подготовки аграриев к кампании по сбору урожая. Чиновники доложили Президенту о шагах, предпринимаемых для удовлетворения спроса на горючее и создания запасов.

Кроме того, на совещании говорилось также об организации работы власти относительно временно оккупированных территорий Украины.