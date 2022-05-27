УПЦ МП осудила агрессию рф и заявила о своей независимости от московского патриархата

Украинская православная церковь (московского патриархата) 27 мая провела в Киеве собор, на котором осудила военную агрессию рф против Украины.

Об этом сообщается на сайте церкви.

Также церковь осудила московского патриарха кирилла, который поддерживает войну. Украинская церковь заявила о своей самостоятельности и независимости.

«Собор осуждает войну как нарушение Божьей заповеди «Не убий!» и выражает соболезнования всем, кто пострадал в войне. Собор обращается к властям Украины и российской федерации с просьбой продолжать переговорный процесс».

«Выражаем несогласие с позицией патриарха московского и всея Руси кирилла по поводу войны в Украине. Собор принял соответствующие дополнения и изменения в Устав об управлении, свидетельствующие о полной самостоятельности и независимости Украинской православной церкви», - говорится в сообщении.

Вместе с тем УПЦ раскритиковала и Православную церковь Украины – пожаловалась на раскол в украинских церквях, однако заявила, что «не теряет надежды на возобновление диалога».