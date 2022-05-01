В Николаеве для поднятия боевого духа военных выступили команда 95-го Квартала и Pianoбой

В Николаеве для поднятия боевого духа военнослужащих 27 мая выступили команда 95-го Квартала и Pianoбой.

Об этом сообщила советница главы Николаевской ОВА Ольга Малярчук.

«Нетипичный рабочий день. Спасибо Андрею Голованю, Дмитрию Шурову и Александру Пикалову за отличные песни, хорошее настроение и поднятие боевого духа! Надеюсь, еще не раз увидимся на Николаевщине», - поблагодарила артистов Малярчук.

Напомним, что Пикалов – один из основных артистов 95-го Квартала, а Головань – автор этой студии, который пишет песни для музыкальных номеров.