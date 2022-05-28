В Николаеве Красный Крест открыл Службу розыска без вести пропавших во время войны

В Николаеве начала работать Служба розыска без вести пропавших людей во время войны. Служба розыска работает при Красном Кресте Николаевской области.

Об этом сообщила в Facebook Ирина Воронцова.

Уже более двух недель волонтеры принимают обращения от населения по поводу без вести пропавших родственников во время войны.

Заместитель главы николаевского Красного Креста Аркадий Дабагян рассказал, как осуществляется процедура подачи заявлений о пропавших гражданах. Для нахождения пропавшего нужно как можно больше информации, тогда намного возрастают шансы найти его.

Контактный телефон – 0800 339 801, адрес – Николаев, улица Шевченко 58.