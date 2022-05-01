«Укрпочта» объявила конкурс на эскиз следующей марки «Доброго Вечора, ми з України» — варианты принимают до 3 июня

Гендиректор «Укрпочты» Игорь Смелянский анонсировал запуск конкурса на эскиз следующей марки «Доброго вечора, ми з України!».
Об этом он написал в Telegram.
Игорь Смелянский напомнил, что за эту тему проголосовали более 200 тысяч украинцев из 650 тысяч, принявших участие в голосовании.
«Она будет народная от начала до конца: тему, эскиз – все в ней выбираете вы. Затем можете выбрать покупать онлайн или в отделении. Так как все уже заждались, то на разработку эскиза даем неделю. Регистрировать свои работы можно уже здесь https://forms.gle/zBPDTPHkBrYW553X7», - написал Смелянский.
Гендиректор «Укрпочты» добавил, что лучшие 5-10 вариантов выставят на конкурс, чтобы выбрать победителя.
«У Вас есть шанс стать известным на всю страну (если вы победите), увидеть свою работу на мерче, ну и заработать. Работы можно отправлять до 3 июня включительно. А марка будет уже в июле. И, уверен, она будет столь же популярна, как ее предшественница. И дополнит коллекцию марок, опубликованных в условиях военного положения», - добавил он.