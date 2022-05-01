«Укрпочта» объявила конкурс на эскиз следующей марки «Доброго Вечора, ми з України» — варианты принимают до 3 июня

Гендиректор «Укрпочты» Игорь Смелянский анонсировал запуск конкурса на эскиз следующей марки «Доброго вечора, ми з України!».

Об этом он написал в Telegram.



Игорь Смелянский напомнил, что за эту тему проголосовали более 200 тысяч украинцев из 650 тысяч, принявших участие в голосовании.

«Она будет народная от начала до конца: тему, эскиз – все в ней выбираете вы. Затем можете выбрать покупать онлайн или в отделении. Так как все уже заждались, то на разработку эскиза даем неделю. Регистрировать свои работы можно уже здесь https://forms.gle/zBPDTPHkBrYW553X7», - написал Смелянский.

Гендиректор «Укрпочты» добавил, что лучшие 5-10 вариантов выставят на конкурс, чтобы выбрать победителя.