«Мы не ждем чего-то, а просто делаем свою работу»: как живет Николаевский укрдрам в условиях военного времени

24 мая в Украине начался четвертый месяц борьбы с российскими оккупантами, которые в конце февраля начали полномасштабною войну. За эти месяцы многие учреждения успели как приостановить свою работу, так и открыться вновь.

Однако существуют и те, которые несмотря на военное положение и активные боевые действия в регионе продолжали работать с первых дней полномасштабной войны. В этом списке оказался и Николаевский национальный академический украинский театр драмы и музыкальной комедии. О судьбе и работе театра в условиях войны рассказал его директор Николай Берсон, передает NikLife.

Как выяснилось, за время войны в Николаевском укрдраме не переставала кипеть работа - за два месяца выпустили три спектакля. Они были написаны актерами пенсионного возраста. Кроме того, продолжается работа над бенефисами Заслуженных артистов Павла Чирвы и Максима Руденко.

— Такие четыре основные работы мы производим, также продолжается актерское мастерство. Вообще мы готовимся к началу работы. Ведь знаю, что зрители по нам скучают. Они звонят по телефону и говорят, что в нашем тревожном чемодане всегда есть билет в ваш театр, который приобрели два месяца назад, - отметил художественный руководитель Николай Берсон.

Кроме планов на ближайшее время, коллектив театра составляет программу на лето. В частности, рассматривается постановка комедийной пьесы Мольера «Тартюф», а также «Труффальдино из Бергамо».

— Костюмы шьются, декорации делаются, мы не ждем чего-нибудь, мы просто делаем свою работу. Все для того, чтобы когда придет время, мы смогли порадовать своего зрителя, - добавил Берсон.

К слову, с профессиональной деятельностью актеры и работники Николаевского национального академического украинского театра драмы и музыкальной комедии совмещают волонтерскую. Некоторые из них готовят для ВСУ, плетут маскировочные сетки, помогают на Полигоне.

— Средства, которые можем, мы тоже перечисляем от нас. Мы отдали на нужды ВСУ наш транспорт, два автомобиля. Мы понимаем, что им сейчас более необходимо, чем нам, - признался директор театра.

Подытоживая Николай Берсон отметил, что большинство коллектива только рады возможности вернуться к прежней театральной жизни. А пока - все готовятся к возможности встретиться со своим зрителем.