Со 2 июня николаевцам будут выдавать пищевые наборы только по продуктовым картам: АДРЕСА, где можно их оформить

В Николаеве внедрят продуктовые карты, с помощью которых местные жители смогут получать пищевые наборы. Это делается для того, чтобы все нуждающиеся могли получить помощь.

Об этом сообщили в мэрии Николаева.

Чтобы охватить большее количество жителей, изменена периодичность выдачи – один раз в три дня.

Продуктовые карты будут оформлять работники, прошедшие соответствующий инструктаж. Оформить карты можно по следующим адресам:

С собой необходимо иметь следующие документы: паспорт, ИНН, при наличии дополнительных документов, определяющих приоритетную категорию (пенсионное/инвалидное удостоверение).

Новые правила начинают действовать со 2 июня.

«Гуманитарная помощь (хлеб и консервы) выдается только при наличии продуктовой карты. Продуктовая карта действительна только при наличии документа, удостоверяющего личность. Гуманитарная помощь оказывается ЛИЧНО в руки владельцу продуктовой карты. Гуманитарная помощь оказывается не чаще ОДНОГО РАЗа в ТРИ ДНЯ», - напомнили в мэрии.

Также отмечается, что на период оформления продуктовых карт выдача пищевых наборов будет приостановлена ​​(с 30 мая по 1 июня).

Напомним, что с середины апреля в Николаеве бесплатно раздают хлеб нуждающимся.