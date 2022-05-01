Международный благотворительный фонд доставил в Николаевскую область уже пятый груз гуманитарной помощи

Международный благотворительный фонд «Альянс общественного здоровья», начиная с февраля текущего года, доставил в Николаевскую область уже пятый груз гуманитарной помощи.

Об этом сообщает Николаевская ОВА.

В этот раз среди полученной помощи – медикаменты, медицинское оборудование, в том числе хирургический стол для детской областной больницы, детское питание и средства гигиены.

«Николаевская областная военная администрация искренне благодарна «Альянсу общественного здоровья» своевременную помощь жителям области и надеется на продолжение сотрудничества!» - говорится в сообщении.

Отметим, что «Альянс общественного здоровья» является независимой украинской организацией, которая является частью Глобального партнерства Альянса с международным статусом.

Альянс начал свою работу в конце 2000 года в форме проекта международной технической помощи в рамках Трансатлантической инициативы по профилактике ВИЧ-инфекции при поддержке Агентства США по международному развитию и Европейскому Союзу.