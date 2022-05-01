Из-за войны ледокол «Ноосфера» не может вернуться в Одессу

Научно-исследовательское судно Ноосфера из-за войны в Украине не может вернуться в порт приписки – Одессу, поэтому следующие месяцы ледокол будет базироваться в Кейптауне (Южно-Африканская Республика).

Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр.

«Из-за войны в Украине наш ледокол пока не может вернуться в порт приписки – Одессу. Поэтому следующие месяцы судно будет базироваться в Кейптауне: здесь будет проходить техническое обслуживание и готовиться к новым путешествиям, о которых мы скоро расскажем», - говорится в сообщении.

Вчера «Ноосфера» зашла в порт Кейптауна, завершив первый антарктический сезон. Таким образом, впервые за 20 лет Украина совершила антарктическую экспедицию собственным научным флотом.

Путь из Фолклендских островов занял 19 дней и был достаточно сложным. Как шутит команда, «за спокойный проход по проливу Дрейка туда и обратно мы «заплатили» плохой погодой через Атлантический океан».

Украинские моряки находятся на судне уже четыре месяца («Ноосфера» отправилась в первый рейс под государственным флагом из Одессы в Антарктику 28 января). В целом с Украины в Антарктику, а затем оттуда в Чили и через Фолкленды в ЮАР преодолено 16 тысяч миль (26 тысяч км). Это в два раза больше, чем протяженность Северной и Южной Америки вместе.

«Сейчас мы очень рады, что даже в далеком Кейптауне украинских моряков встречали их земляки, которые ныне живут в ЮАР», - говорится в сообщении.

За первый рейс в Антарктику флагман украинского научно-исследовательского флота обеспечил ротацию зимовщиков на украинской станции «Академик Вернадский», пересменку полярников на польской станции «Артцовский» и проведение уникальных исследований по изучению Южного океана.

Напомним, ранее этот ледокол находился в составе Британской антарктической миссии под названием James Clark Ross. 2021 судно было продано Национальному антарктическому научному центру Министерства образования и науки Украины.

28 января к риголам «Ноосфера» отправился из Одессы в Антарктиду – доставит на «Вернадского» ученых, годовой запас провизии и стройматериалы. 1 апреля в странский ледокол «Ноосфера» добрался до Антарктиды и доставил полярников на станцию «Вернадский».

Также в странские полярники показали фото , как ледоколам «Ноосфера» совершил первый рейс в Антарктиду.

20 апреля украинский ледокол «Ноосфера» завершил первый рейс в Антарктиду – из-за войны пришлось отменить программу по исследованию Южного океана.