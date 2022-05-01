В Николаевскую область отправили полностью автономный мобильный госпиталь, – глава облсовета Замазеева

На Николаевщине развернут полностью автономный мобильный госпиталь, он уже находится в пути в область.

Об этом сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева.

«Благодаря позиции главы Комитета по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого, в Николаевской области заработает один из шести мобильных госпиталей, которые Украине передали из Нидерландов. Госпитали были переданы на баланс СБУ и заработали на Западе. Однако после обращения нашего медицинского сообщества к председателю Комитета по вопросам здоровья нации ВР было принято решение о перемещении одного из них в наш регион», - сообщила Замазеева.

По ее словам, этот медицинский объект полностью автономен: может работать без электроснабжения на генераторах, снабжен расходными материалами на год работы. Благодаря подключению к интернету через StarLink врачи могут консультироваться с коллегами из других стран.