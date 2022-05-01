Командування морської піхоти роз'яснило окремі питання щодо загиблих, полонених та зниклих безвісти військовослужбовців

Командуваня морської піхоти опублікувало роз'яснення деяких нормативно-правових актів у частині, що стосується загиблих, полонених та зниклих безвісти військовослужбовців.

Нижче приводимо текст без змін.

СПОВІЩЕННЯ СІМЕЙ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

Відповідно до глави 7 Інструкції з організації обліку особового складу Збройних Сил України затвердженої наказом Міністерства оборони України від 26.05.2014 № 333 визначено чіткий порядок обліку померлих (загиблих), зниклих безвісти, безвісно відсутніх, захоплених в заручники або інтернованих військовослужбовців і працівників та порядок сповіщення сімей.

Командир військової частини зобов’язаний у день смерті (загибелі), зникнення безвісти, захоплення в заручники або полон, особисто повідомити письмово та через засоби зв’язку військового комісара за місцем проживання сім’ї військовослужбовця. Надсилати сповіщення безпосередньо сім’ям померлих (загиблих), зниклих безвісти, захоплених у заручники або полон, інтернованих або їхнім близьким родичам КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ.

Враховуючи викладене вище відповідно до чинного законодавства родичам доцільно звертатися до центрів комплектування та соціальної підтримки з метою отримання інформації стосовно місцезнаходження військовослужбовців.

ПОШУК, ОБМІН, РЕЄСТР ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ

Командування морської піхоти та військові частини морської піхоти в межах своєї компетенції не здійснюють пошук та обмін військовополоненими, а також не володіють інформацією щодо реєстру військовополонених Збройних Сил України та не вносять до нього відомості.

Інформація та дані щодо всіх без виключення військовослужбовців та цивільних осіб, які утримуються у полоні чи перебувають у заручниках держави-агресора, а також щодо тих, з якими втрачено зв’язок, та тих, хто зник безвісти, вносяться до реєстру Національного інформаційного бюро. Вся наявна у реєстрах Національного інформаційного бюро інформація використовується для координації пошуку та звільнення полонених, а також в процесі ведення перемовин щодо обмінів та звільнення.

ЖОДНИХ ПРІОРИТЕТІВ ЩОДО ОСІБ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ОБМІНУ ТА ЗВІЛЬНЕННЮ, НЕ ІСНУЄ

На підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року № 257 в Україні утворено Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Координаційний штаб здійснює повноваження щодо забезпечення передачі військовополонених ворогів державі-агресору та звільнення оборонців України, які перебували у полоні держави-агресора.

Окрім того, відповідно до Наказу Головнокомандувача Збройних Сил України від 23.05.2022 № 146 у Збройних Силах України створено робочу групи з питань звільнення (повернення) особового складу Збройних Сил України, який потрапив у полон. Робоча група утворена з метою належної організації заходів та координації діяльності військових організаційних структур (їх структурних підрозділів) з центральними органами виконавчої влади, іншими держаними органами, військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України, правоохоронними органами та громадськими об’єднаннями з питань, що стосуються комплексу заходів щодо звільнення (повернення) особового складу Збройних Сил України, який потрапив в полон.

Також зазначаємо, що ні Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, ні Служба Безпеки України, ні Міністерство з питань тимчасово окупованих територій України та Національне інформаційне бюро чи інші державні органи та установи списків громадян України, які підлягають обміну (звільненню), не оприлюднюють.

Окремо інформуємо, що оприлюднені у мережі Facebook “списки” ні за формою, ні за мовою викладення не можуть створюватись, розсилатись чи оприлюднюватись українськими державними органами.

ВИПЛАТА ГРОШОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІМ’ЯМ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ, ЗАХОПЛЕНИХ У ПОЛОН АБО ЗАРУЧНИКАМИ, А ТАКОЖ ІНТЕРНОВАНИХ У НЕЙТРАЛЬНИХ ДЕРЖАВАХ АБО БЕЗВІСНО ВІДСУТНІХ

Механізм виплати грошового забезпечення, у тому числі додаткових та інших видів грошового забезпечення, сім’ям військовослужбовців Збройних Сил, захоплених у полон або заручниками, або безвісно відсутніх визначений постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 884, якою затверджений Порядок виплати грошового забезпечення сім’ям військовослужбовців, захоплених у полон або заручниками, а також інтернованих у нейтральних державах або безвісно відсутніх (далі - Порядок).

З дня захоплення військовослужбовців у полон або заручниками, або зникнення безвісти, виплата грошового забезпечення здійснюється членам сімей військовослужбовців за їх заявою на ім’я командира військової частини.

Передумовою для виплати є встановлення статусу заявника, як члена сім'ї.

В розумінні пункту 7 Порядку, до членів сімей, які мають право на отримання грошового забезпечення військовослужбовців віднесено тільки такі категорії:

В першу чергу - дружина (чоловік) військовослужбовця.

В другу чергу (за відсутності дружини (чоловіка):

- повнолітні діти, які проживають разом військовослужбовцем;

- законні представники (опікуни, піклувальники) чи усиновлювачи неповнолітніх дітей (інвалідів з дитинства - незалежно від їх віку) військовослужбовця.

В третю чергу (за відсутності дружини (чоловіка) та дітей):

- особи, які перебувають на утриманні військовослужбовця;

- батьки військовослужбовця.

У разі письмової відмови однієї з осіб від виплати грошового забезпечення її частка рівномірно розподіляється між іншими особами, які мають право на його одержання.

До заяви додаються:

- копії сторінок паспорта повнолітніх членів сім’ї з даними про прізвище, ім’я та по батькові і реєстрацію місця проживання (перебування);

- довідка про реєстрацію місця проживання (перебування) членів сім’ї (у разі відсутності такої інформації в паспорті);

- копія свідоцтва про шлюб (у разі наявності);

- копії свідоцтв про народження дітей (у разі наявності);

- копія документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це контролюючому органу і мають відмітку в паспорті, - копія сторінки паспорта з такою відміткою).

Довідково щодо інших документів.

Щодо підтвердження статусу повнолітньої діти, яка проживає разом військовослужбовцем.

Факт проживання повнолітньої дитини разом із військовослужбовцем може підтверджуватись реєстрацією місця проживання (перебування) за однією адресою із військовослужбовцем, та/або актом перевірки житлових умов військовослужбовця (складається житловою комісією військової частини).

Щодо підтвердження статусу законного представника (опікуна, піклувальника) чи усиновлювача неповнолітніх дітей (інвалідів з дитинства - незалежно від їх віку).

Статтею 242 Цивільного кодексу України встановлено, що батьки (усиновлювачі) є законними представниками малолітніх та неповнолітніх дітей. Опікун є законним представником малолітньої особи та фізичної особи, визнаної недієздатною. Законним представником у випадках, встановлених законом, може бути інша особа.

Статус опікуна або піклувальника підтверджується Довідкою про встановлення опікунства над дитиною, яка видається виконавчими органами сільських, селищних, міських рад.

Статус усиновлювача встановлюється на підставі решення суду відповідно до статті 207 Сімейного кодексу України.

Статус інваліда з дитинства підтверджується Посвідченням дитини-інваліда або інваліда з дитинства в якому зазначено дані про законного представника (опікуна).

Щодо підтвердження статусу особи, яка перебувають на утриманні військовослужбовця.

Перелік членів сім'ї які відповідно до законодавства вважаються такими, що перебувають на утриманні годувальника зазначено в статті 30 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб". Перебування непрацездатного члена сім'ї на утриманні підтверджується Довідкою про перебування особи на утриманні, яка видається органом соціального захисту або рішенням суду.

Командир військової частини розглядає протягом 15 днів подані документи та приймає рішення щодо виплати або відмови у виплаті грошового забезпечення, про що повідомляється заявнику в письмовій формі.

У рішенні про відмову у виплаті грошового забезпечення обов’язково зазначаються підстави для такої відмови.

Командир військової частини приймає рішення про відмову у виплаті у разі:

- подання заяви особами, що не зазначені в пункті 7 цього Порядку;

- подання не в повному обсязі документів, зазначених у пункті 4 цього Порядку;

- подання заяви з порушенням строків, визначених абзацами шостим і сьомим пункту 6 цього Порядку;

- з’ясування в установленому законодавством порядку обставин щодо добровільної здачі військовослужбовця в полон, самовільного залишення військової частини, місця служби або дезертирування.

Прийняття рішення про відмову у виплаті грошового забезпечення у зв’язку з поданням не в повному обсязі документів не позбавляє заявників права звернутися до командира військової частини повторно після усунення причин, що стали підставою для відмови у виплаті.

Рішення про відмову у виплаті грошового забезпечення може бути оскаржено у судовому порядку.

Виплата грошового забезпечення здійснюється щомісяця на підставі наказів командирів військових частин членам сімей:

- військовослужбовців, захоплених у полон або заручниками - до дня їх звільнення включно;

- військовослужбовців, безвісно відсутніх, - до дня набрання законної сили рішенням суду про визнання їх безвісно відсутніми або оголошення померлими.

Виплата грошового забезпечення членам сімей військовослужбовців здійснюється до повного з’ясування обставин захоплення військовослужбовців у полон або заручниками, або визнання їх в установленому законом порядку безвісно відсутніми чи померлими. У всіх випадках виплата грошового забезпечення здійснюється не більше ніж до дня виключення військовослужбовця із списків особового складу військової частини (установи, організації).

Виплата грошового забезпечення членам сімей військовослужбовців, які добровільно здалися в полон, самовільно залишили військові частини (установи, організації), місця служби або дезертирували, не здійснюється.

ВИПЛАТА СІМ'ЯМ ЗАГИБЛИХ УКРАЇНСЬКИХ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

На початку війни Кабінет міністрів України затвердив виплати сім’ям загиблих військових та інших службовців у розмірі 15 мільйонів гривень. Ця сума розподілятиметься між всіма отримувачами, згідно із законодавством.

Згідно з законом «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей», отримати матеріальну допомогу можуть члени сім’ї загиблого, батьки та утриманці військовослужбовця.

Якщо хтось з них відмовився отримувати свою частку, вона розподіляється між рештою.

Якщо сім’я загиблого одночасно має право на отримання цієї одноразової грошової допомоги та одноразової грошової допомоги або компенсації, встановлених іншими законодавчими актами, здійснюється лише одна з таких виплат – за вибором.

ЯКІ ДОКУМЕНТИ НЕОБХІДНІ, ЩОБ ОТРИМАТИ ОДНОРАЗОВУ ДОПОМОГУ

Усі, хто мають право на отримання матеріальної допомоги у зв’язку зі смертю військовослужбовця, повинні зібрати такий пакет документів:

- заяву кожного отримувача допомоги (якщо йдеться про дитину – заяву іншого з батьків або опікунів);

- витяг з наказу про виключення загиблого військовослужбовця із списків особового складу військової частини (видає військова частина);

- витяг з особової справи про склад сім’ї військовослужбовця.

До заяви додаються копії:

- документа, що свідчить про причини та обставини загибелі (смерті) військовослужбовця;

- свідоцтва про смерть (видає РАЦС за місцем проживання);

- свідоцтва про народження (для виплати одноразової грошової допомоги батькам загиблого);

- свідоцтва про шлюб (для виплати грошової допомоги дружині/чоловікові);

- свідоцтва про народження дитини (для виплати грошової допомоги дитині);

- документів, що посвідчують особу;

- реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер);

- рішення про встановлення військовослужбовцем опікунства над дитиною;

- документа, що підтверджуватиме факт перебування заявника на утриманні загиблого;

- постанови відповідної військово-лікарської комісії щодо встановлення причинного зв’язку смерті.

Зібраний пакет документів треба подати до територіального центру комплектування та соціальної підтримки незалежно від місця реєстрації.