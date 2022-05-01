В Закарпатье смягчили ограничения для туристов, однако большинство маршрутов еще под запретом

С 27 мая в Закарпатской области разрешили посещать леса, однако часть туристических маршрутов все же осталась под запретом.

Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.

Совет обороны области отменил запрет на въезд в леса Закарпатья транспортных средств, другой самоходной техники (кроме транзитных путей) и посещение лесов населением.

Однако запрещено посещение следующих участков туристических маршрутов:

- Закарпатский туристический путь в точках: переход Убля / Малый Березный - пгт Большой Березный - ур. Яворник – с. Соль – ур. Княгиня – с. Стужица – с. Загорб – г. Черемха – с. Лубня – г. Плишка – с. Верховина-Быстрая – пер. Ужецкий; г. Стиг – г. Межипотоки – г. Поп Иван; Мармаросский – пол. Лиссича – с. Деловое;

– из с. Делового в г. Пп Иван на территории Трибушанского природоохранного научно-исследовательского отделения; - к водопаду Ялинскому на территории Трибушанского природоохранного научно-исследовательского отделения;

- в минеральный источник в урочище Головач на территории Мараморского природоохранного научно-исследовательского отделения;

– с. Лента – Пралиса – Кременец на территории Ужанского национального природного парка;

– ур. Быстрый – лесной дом – Стела на границе на территории Ужанского национального природного парка;

– с. Стужица – гора Кременец на территории Ужанского национального природного парка

Напомним, что с 1 июня снова начнет курсировать «Прикарпатский экспресс»