Более 80% опрошенных в «Дії» хотят владеть оружием

Согласно промежуточным результатам опроса граждан в приложении «Дія», более 62% украинцев поддерживают ношение оружия для личной защиты, и еще 18% поддерживают ограниченный оборот оружия для специальных нужд.

Об этом сообщает приложение «Дія».

Онлайн-опрос продолжается до 1 июня.

По состоянию на вечер 28 мая в «Дії» проголосовало более 1 000 030 граждан Украины.

- 18,24% поддержали ответ «Для специальных нужд»;

- 62,62% - «Для личной защиты»;

- 19,15% – «Я против».

Министр внутренних дел Денис Монастырский объяснил, что в первом варианте предполагается ограниченный оборот огнестрельного оружия. Он будет предусматривать, что оружие могут иметь все соответствующие закону граждане, однако носить оружие запрещено. Хранить можно будет только дома, а использовать в тирах и на стрельбище.

Второй вариант предполагает свободное обращение огнестрельного оружия с легализацией ношения оружия в общественных местах.

Напомним, что в Украине 58% граждан поддерживают свободную продажу огнестрельного оружия , - соцопрос.