Переезд из-за войны завершили более 600 предприятий, – Минэкономики

601 предприятие, принявшее участие в программе релокации, завершило переезд из областей, где продолжаются боевые действия.

Об этом сообщили в министерстве экономики.

«390 из них уже возобновили работу на новых площадках в западных регионах Украины. Еще 87 предприятий находятся на разных стадиях транспортировки. Перемещение оборудования осуществляется мощностями «Укрзализныци», «Укрпочты» или собственными ресурсами (с компенсацией). В скором времени переедут еще 151 предприятие, которые в настоящее время уже находятся на маршрутах или оформляют необходимые документы», – говорится в сообщении.

В Минэкономики отметили, что наиболее популярными областями для релокации предприятий остаются Закарпатская, Львовская и Черновицкая. Также бизнес находит новые места для размещения своих мощностей в Тернопольской, Ивано-Франковской, Винницкой и других областях.

Для участия в программе необходимо зарегистрироваться на платформе цифрового взаимодействия, доступной по ссылке https://auction.e-tender.ua/#/register

Напомним, что ранее сообщалось о том, что Кабмин возобновил льготную программу аренды государственного имущества .