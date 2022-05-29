Глава ОВА Ким показал на видео, как в Николаевской области продолжают работу по восстановлению нормальной жизни

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким опубликовал видео, в котором рассказывается о работе над возвращением Николаева к мирной жизни.

Видео опубликовано на странице главы ОВА в Facebook.

«Немного о прошедшей неделе. Несмотря на ежедневные обстрелы россиян по нашим мирным городам и селам, в Николаевской области продолжается работа по восстановлению нашей нормальной жизни», - подписал видео Ким.

Начинается сюжет с рассказа о реконструкции одной из котельных «Николаевоблтеплоэнерго» при участии «Николаевгаз».

Также в видео показали гуманитарную помощь, которая поступила в Николаев от различных иностранных организаций.

Показали в сюжете и работы по благоустройству Центрального стадиона Николаева, который на данный момент закрыт для посетителей. Основная цель - сохранить футбольные поля, чтобы после окончания войны на них снова смогли проводить матчи.

- Мне бы хотелось, чтобы стадион открылся, пришли горожане, сидели у фонтана, радовались жизни. Чтобы МФК «Николаев» играл. Хочется мира, - рассказал директор стадиона Владимир Коссе.

Также в видео рассказали о погашении почтовых марок «Русский военный корабль ...всьо» и «Смерть ворогам!». И о том, чем живет Николаевский национальный академический украинский театр драмы и музыкальной комедии в условиях войны.