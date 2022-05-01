В россии снова продлили запрет на полеты на юге и в центре страны

Федеральное агентство воздушного транспорта россии продлило запрет на полеты на юге и центре страны до 6 июня. Запрет связан с войной на территории Украины.

Об этом сообщает Росавиация.

Временные ограничения действуют на полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Всего ограничение на полеты коснулось 11 аэропортов.

В то же время авиакомпаниям рекомендовали найти альтернативные маршруты для перевозки пассажиров, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Напомним, что семь европейских стран закрыли воздушное пространство для российских самолетов.