Чехия направила Украине военную помощь на сумму €140 миллионов

Правительство Чешской Республики приняло решение выделить Украине военную помощь на сумму 140 миллионов евро.

Как сообщает чешское информационное агентство «ЧТК» , об этом заявила Министр обороны страны Яна Чернохова.

Была направленна военная помощь на сумму более 3,5 миллиардов крон, что равняется примерно 140 миллионам евро.

Кроме того, что глава Минобороны страны предложит правительству ещё одну партию поддержки на сумму около 28 миллионов евро. Чернохова также подтвердила, что Чехия также поставляет Украине тяжелую военную технику.

Напомним, что с конца февраля США поставили Украине около 24 тысяч тонн вооружений и военной техники стоимостью почти $4 миллиарда