Кузин заявил, что в Украине не будут останавливать вакцинацию от COVID-19

Никаких оснований для прекращения вакцинации против COVID-19 нет.

Об этом заявил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Вакцинация продолжается во всех регионах Украины, кроме Луганщины и Донбасса.

«Никаких нормативных, юридических или организационных оснований для ее прекращения нет. Конечно, существенным препятствием для вакцинации становится уменьшение инфраструктуры», – говорит Кузин.

В Украине за неделю вакцинируются 50-60 тысяч человек.

Это очень низкие показатели по сравнению с довоенными, ведь тогда в Украине делали до 100 тысяч прививок ежедневно.

По его словам, до войны в Украине работало 3,5 тысячи пунктов прививки, 500 центров массовой вакцинации и 1,4 тысячи мобильных бригад для труднодоступных групп населения.

Пока не работает тысяча пунктов прививок и столько же мобильных бригад. 350 центров массовой вакцинации закрыты из соображений безопасности и из-за переориентации медицинских работников.

Украинцев прививают только двумя вакцинами: CoronaVac и Pfizer.

«Вакцин Moderna и AstraZeneca в стране нет, и в ближайшее время использоваться они не будут, потому что у нас хватает первых двоих», – отмечает главный государственный санитарный врач.

Кузин добавил, что в настоящее время дополнительно работают бригады, которые вакцинируют внутриперемещенных лиц и людей, живущих в отдаленных районах в западном направлении.