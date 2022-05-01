Домбровская отчиталась о работе ее гуманитарного штаба за 90 дней войны: «Помощь получили 4250 семей»

Глава фракции «Слуга Народа» в Николаевском горсовете Татьяна Домбровская отчиталась о работе ее гуманитарного штаба с первых дней полномасштабного вторжения россии в Украину.
Об этом она написала в Telegram.
Она напомнила, что в первые дни команда переформатировала работу депутатской приемной в Николаеве на гуманитарный пункт. Также был открыт телефон «горячей линии» 24/7.
«За 90 дней с начала войны гуманитарную помощь получили 4250 семей. В общей сложности организовано и доставлено в Николаев около 90 тонн гуманитарного груза», - заявила она.
Татьяна Домбровская напомнила, что помощь оказывается взрослым людям и детям с инвалидностью, детям из семей, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, из малообеспеченных и многодетных семей, детей, чьи родители принимают участие в защите нашего государства и переселенцев, вынужденных переселенцев.
Людям дают продукты питания, одежду, средства гигиены, детское питание, средства ухода за детьми (подгузники, салфетки и т.п.).
Отправлена гуманитарная помощь в с. Зеленый Гай, село Луч, с. Посад-Покровское, с. Вознесенск, с. Мешково-Погорелово, г. Новый Буг, Великосолоновская община, пгт Березанка.
Оказана помощь 112 переселенцам.
«Общественная организация ОО «Будущее Николаева» доставила в Украину гуманитарный груз в виде велосипедов, тележек, роляторов и костылей для взрослых и детей. Часть груза мы передали жителям Большевцевской, Бурштынской и Галицкой общин Ивано-Франковской области. Остальное бесплатно передали николаевцам», - добавила она.
Также передана помощь в виде медицинского оборудования в медицинские учреждения города и области: роддома №1, 2, БСМП, городская больница №3 Николаева, Николаевский областной центр онкологии, областной центр психологического здоровья, подиклиника БСМП, военно-медицинская служба СБУ.
Предоставляется помощь военным: систематически передаем пищевые продукты, средства гигиены, медикаменты для нужд ТРО и ВСУ.
«Кроме того, по моей инициативе через общественную организацию «Будущее Николаева» нам удалось доставить из Германии и передать в коммунальную собственность города два вместительных автобуса, которые будут задействованы для эвакуации населения, а после войны - будут работать на маршрутах общественного транспорта города Николаева», – резюмировала Домбровская.