Словакия передаст Украине восемь САУ Zuzana 2

Министр обороны Словакии Ярослав Най, сообщил, что украинские военные уже проходят подготовку на самоходных артустановках. Всего в Украину отправят 8 Zuzana 2.

Об этом сообщает «Defense 24».

«В настоящее время тренируются на 155-мм самоходной гаубице Zuzana 2 8x8 производства Словакии. Словакия поставит Украине 8 пушек-гаубиц этого типа», - сказано в сообщении.

Известно, что Zuzana 2 — это модернизация предыдущей версии Zuzana калибра 155 мм. В 2018 году армия Словакии закупила 25 артустановок. Они были переданы в армию в июле прошлого года, чтобы заменить предыдущее поколение.

Артустановка способна вести стрельбу на максимальную дистанцию до 40 км. Башня способна разворачиваться на 360 градусов, количество членов экипажа уменьшено до 3. Также гаубица обладает автоматом заряжания, что позволяет вести огонь в режиме MRSI — несколько ракет попадут по одной цели одновременно.

Напомним, что ранее союзники Украины поставили ВСУ разобранные штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-17.