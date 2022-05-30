Николаевским пиротехникам ГСЧС передали бронированный автомобиль

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30.05.2022 16:23

Николаевские пиротехники ГСЧС получили новый бронированный автомобиль Volksvagen Crafter, переданный областной военной администрацией.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Первый заместитель главы Николаевской ОВА Георгий Решетилов вручил сертификат начальнику аварийно-спасательного отряда специального назначения Андрею Панкратову и выразил надежду, что данный автомобиль сможет обезопасить личный состав пиротехнического подразделения при ликвидации последствий чрезвычайных происшествий.

«Начальник Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области Николай Панасенко ознакомил Решетилова с техникой, материально-техническим оснащением, оборудованием, которые сегодня на вооружении в данном подразделении и ежедневно помогают бороться с последствиями враждебных действий оккупантов», - говорится в сообщении.

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