Николаевским пиротехникам ГСЧС передали бронированный автомобиль

Николаевские пиротехники ГСЧС получили новый бронированный автомобиль Volksvagen Crafter, переданный областной военной администрацией.
Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.
Первый заместитель главы Николаевской ОВА Георгий Решетилов вручил сертификат начальнику аварийно-спасательного отряда специального назначения Андрею Панкратову и выразил надежду, что данный автомобиль сможет обезопасить личный состав пиротехнического подразделения при ликвидации последствий чрезвычайных происшествий.
«Начальник Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области Николай Панасенко ознакомил Решетилова с техникой, материально-техническим оснащением, оборудованием, которые сегодня на вооружении в данном подразделении и ежедневно помогают бороться с последствиями враждебных действий оккупантов», - говорится в сообщении.