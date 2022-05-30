Николаевским пиротехникам ГСЧС передали бронированный автомобиль

Николаевские пиротехники ГСЧС получили новый бронированный автомобиль Volksvagen Crafter, переданный областной военной администрацией.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Первый заместитель главы Николаевской ОВА Георгий Решетилов вручил сертификат начальнику аварийно-спасательного отряда специального назначения Андрею Панкратову и выразил надежду, что данный автомобиль сможет обезопасить личный состав пиротехнического подразделения при ликвидации последствий чрезвычайных происшествий.