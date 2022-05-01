Глава ГУР Буданов сменил Верещук на должности главы координационного штаба по военнопленным

Кабинет Министров назначил главой координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными начальника Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова.
Соответствующее распоряжение изменения внесены в постановление № 257 от 11 марта.
Отмечается, что до этого эту должность занимала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
Вице-премьер-министра Верещук в своем Telegram подтвердила, что в дальнейшем обмены военнопленными – это совместная работа ГУР и СБУ.
«Свой функционал по обмену военнопленными передаю Главному управлению разведки Минобороны. Соответствующие реестры созданы, организационные вопросы отработаны, коммуникационные каналы отлажены», - подчеркнула она.
Верещук отметила, что Минреинтеграции остается ответственным за содержание реестров военнопленных и работу с профильными международными организациями.