Глава ГУР Буданов сменил Верещук на должности главы координационного штаба по военнопленным

Кирилл Буданов Кабинет Министров назначил главой координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными начальника Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова.

Соответствующее распоряжение изменения внесены в постановление № 257 от 11 марта.

Отмечается, что до этого эту должность занимала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Ирина Верещук Вице-премьер-министра Верещук в своем Telegram подтвердила, что в дальнейшем обмены военнопленными – это совместная работа ГУР и СБУ.

«Свой функционал по обмену военнопленными передаю Главному управлению разведки Минобороны. Соответствующие реестры созданы, организационные вопросы отработаны, коммуникационные каналы отлажены», - подчеркнула она.

Верещук отметила, что Минреинтеграции остается ответственным за содержание реестров военнопленных и работу с профильными международными организациями.