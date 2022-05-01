В центре Одессы коммунальщики разбирают укрепления и баррикады

В центре Одессы начали убирать бетонные конструкции, установленные после 24 февраля для обороны города.

Об этом Одесский городской совет сообщил в Telegram.

На опубликованном снимке видно, как подъемный кран грузит бетонные блоки, из которых состоят укрепления, на грузовой автомобиль.

«В центральной части города коммунальными службами производится демонтаж конструкций, установленных в первые недели полномасштабного вторжения в рф», - говорится в сообщении.

Напомним, в Одесской ОВА хотят наказать отдыхающих, которые водят детей на заминированные пляжи.