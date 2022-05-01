США не отправят Украине ракетные комплексы, которые могут достать до территории рф, – Байден

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что не отправят Украине ракетные системы, которые могут достичь территории россии.

Об этом сообщает Reuters.

- Мы не собираемся посылать в Украину ракетные системы, которые могут достичь территории россии, - заявил Байден.

Комментарии последовали за сообщениями о том, что администрация Байдена готовилась отправить в Украину современные ракетные системы большой дальности для борьбы против россии.

Напомним, что ранее Байден отменил пошлины на импорт стали из Украины на год.