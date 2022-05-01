Франция направит в Украину дополнительную партию гаубиц Caesar

Правительство Франции приняло решение поставить Украине новую партию самоходных гаубиц Caesar.



Об этом заявила глава МИД Франции Катрин Колонна на совместном брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой во время визита в Киев в понедельник.

«Как вы знаете, скоро будут новые поставки САУ Caesar и мы будем продолжать в этом направлении. Кроме того, мы уже мобилизовали 100 миллионов евро гуманитарной помощи. Также будут переданы семена культур, пожарные машины и кареты скорой помощи», - сказала она.