Франция направит в Украину дополнительную партию гаубиц Caesar

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30.05.2022 18:52

Правительство Франции приняло решение поставить Украине новую партию самоходных гаубиц Caesar.

Об этом заявила глава МИД Франции Катрин Колонна на совместном брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой во время визита в Киев в понедельник.

«Как вы знаете, скоро будут новые поставки САУ Caesar и мы будем продолжать в этом направлении. Кроме того, мы уже мобилизовали 100 миллионов евро гуманитарной помощи. Также будут переданы семена культур, пожарные машины и кареты скорой помощи», - сказала она.

Ранее сообщалось, что Словакия передаст Украине восемь самоходных артустановок САУ Zuzana 2.

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