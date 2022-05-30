В Николаеве преподаватели колледжа культуры продолжают образовательный процесс во время войны и готовят еду для нуждающихся

В условиях войны преподаватели Николаевского профессионального колледжа культуры и искусств продолжают дистанционное обучение и ежедневно готовят более 100 порций пищи для нуждающихся.

Об этом рассказал директор учебного заведения Сергей Мицик, сообщили в Николаевской ОВА.

К волонтерской деятельности коллектив заведения приобщился с первых дней войны. Преподаватели, которые не выехали и живут рядом, приходят в колледж, где созданы все условия, чтобы преподавать в безопасном месте.

- Исходя из того, что в колледже есть столовая и оборудование, с 1 марта и каждый день, без выходных, мы с преподавателями готовим еду для нуждающихся где-то примерно 100-150 порций. Я делаю заказы, и волонтеры привозят нам продукты. Теперь я уже научился, и не только повар, но и управляю производством и прописываю меню, – объяснил Сергей Мицик.

Относительно образовательного процесса директор Николаевского профессионального колледжа культуры и искусств отметил, что сейчас он проходит в дистанционном режиме, через онлайн-платформу.

- Кроме образовательного процесса в онлайн-режиме проходят и творческие проекты, которые мы посвящаем определенным памятным для истории Украины датам. Также организовываем концерты, новые номера, песни и т.д. Студенты довольны и вовлекаются в эту работу, – рассказал Мицик.

Также он сообщил, что интересно проходят онлайн-занятия по хореографии и игре на фортепиано.

- Очень интересно смотреть, как студенты танцуют где-то во дворе, на кухне или держась за мебель. Однако занятия проходят, то есть процесс наработки творческих способностей непрерывный. Студенты, даже выехавшие за границу, ищут музыкальные школы. Им дают возможности и преподавание проводится на 100%, – рассказал директор заведения.

Сергей Мицик добавил, несмотря на то, что сейчас война, вступительная кампания уже стартовала.