Права и льготы внутренне перемещенных лиц: консультируют специалисты факультета морского права НУК

Несмотря на войну и разрушение, факультет морского права НУК имени адмирала Макарова обеспечивает качественное обучение студентов. Юристы факультета следят за актуальными новеллами законодательства, касающегося граждан нашего государства, в частности тех, которые были вынуждены покинуть родные дома.

16 апреля 2022 года Правительство приняло постановление № 457 «О поддержке отдельных категорий населения, которое пострадало в связи с военной агрессией российской федерации против Украины» (далее – постановление № 457). Им определены категории лиц (ВПЛ, эвакуированные лица, лица, проживающие в деоккупированных населенных пунктах, не имеют и не имели статуса ВПЛ) и виды помощи, на которую они имеют право. Также для некоторых лиц установлены отдельные условия, только при наличии которых они смогут получать определенную помощь.

Итак, п. 1 постановления № 457 установлено, что для поддержки отдельных категорий населения, пострадавшего в связи с военной агрессией рф против Украины, предоставляется:

1. ВПЛ, сведения о которых включены в Единую информационную базу данных о внутриперемещенных лицах.

Пособие на жительство ВПЛ (далее – пособие на жительство) в соответствии с Порядком предоставления помощи на жительство внутренне перемещенным лицам, утвержденным постановлением КМУ от 20.03.2022 № 332 «Некоторые вопросы выплаты помощи на жительство внутренне перемещенным лицам» (далее – Порядок № 332).

За март и апрель 2022 года указанная помощь предоставляется всем ВПЛ.

А вот начиная с мая 2022 года, такая помощь должна предоставляться только:

1) ВПЛ, которые:

• переместились с территории территориальных громад, расположенных в районе проведения военных (боевых) действий;

• находятся во временной оккупации, окружении (блокаде).

По состоянию на сегодняшний день такие перечни пока отсутствуют. В то же время постановлением № 457 определено, что перечень территориальных громад, расположенных в районе проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокаде), утверждается Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий по согласованию с Министерством обороны на основании предложений соответствующих областных, Киевской городской военных администраций.

2) ВПЛ, у которых жилье разрушено или непригодно для проживания в результате повреждения, и которые подали заявку на возмещение соответствующих потерь, в частности через Единый государственный веб-портал электронных услуг.

Вот здесь обратите внимание, что такие ВПЛ, чтобы продолжать и в мае получать помощь, должны подать обязательно заявку на возмещение потерь за разрушенное/непригодное для проживания жилье).

Пунктом 3 Порядка №332 определено, что помощь предоставляется ежемесячно с месяца обращения до апреля 2022 года включительно на каждого ВПЛ, сведения о котором включены в Единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лицах, в следующих размерах:

• для лиц с инвалидностью и детей – 3000 гривен;

• для других лиц – 2000 гривен.

Пособие на проживание выплачивается за полный месяц, независимо от даты обращения за его предоставлением.

Пособие на проживание ВПЛ, обратившихся за его предоставлением до 30 апреля 2022 года включительно, предоставляется, начиная с марта 2022 года. Долги по выплатам внутренне перемещенным лицам за март-апрель обещают погасить в начале июня.

Если вы хотите свободно ориентироваться в своих правах и механизмах их реализации и защиты в этот непростой период и получить перспективную профессию после победы, Вам будет способствовать в этом правовое образование, которое можно получить в Национальном университете кораблестроения на факультете морского права. Консультации по особенностям приема на обучение в 2022 году предоставляются по адресу: г. Николаев, пр. Центральный, 1, каб. 240, тел. 093 73 09 7 09 (Viber, Telegram, Whatsapp), и на странице в Facebook.

Материал для публикации предоставлен НУК имени адмирала Макарова и размещен на договорных условиях.