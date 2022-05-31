Франция снова передала Украине автомобили скорой помощи и пожарную технику

Украина получила от Французской Республики пожарную технику и автомобили медицинской помощи.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Сообщается, что автомобили скорой помощи, пожарные автоцистерны, специальная аварийная техника будут направлены на выполнение неотложных мер по ликвидации последствий завалов жилых домов, тушению пожаров, спасению и эвакуации людей, а также обеспечению выполнения других работ.

По словам министра внутренних дел Дениса Монастырского, в Украине из-за войны потеряно около тысячи единиц техники, разрушены более 1 200 зданий ГСЧС, Нацполиции, Национальной гвардии и других подразделений МВД.

Это уже третий транш техники от Франции.

«Каждый отправленный нами конвой – это проявление солидарности и дружбы между французским и украинскими народами. 1 300 территориальных общин организовали работу по сбору и доставке гуманитарной помощи. Мы и дальше планируем помогать вашей стране в это нелегкое время», - сказала глава МИД Франции Катрин Колонна.

Напомним, что в конце марта Франция уже передавала пожарную технику украинским спасателям.