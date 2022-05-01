Украинцы теперь смогут пополнять банковские карты на кассах торговых точек

ПриватБанк запустил услугу пополнения карт наличными на кассах торговых точек. Сервис «Пополнение на кассе» позволяет пополнять карты украинских банков не только в терминалах самообслуживания в отделениях банка, но и вместе с оплатой покупок на кассах.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Через новый сервис ПриватБанка можно пополнить карту любого украинского банка на сумму от 20 до 4999 гривен.

«Оплачивая покупку, сообщите кассиру, что хотите пополнить карту и приложите карту к терминалу или введите номер, если это чужая карточка. Комиссия за такую услугу - 0,5% от суммы пополнения», - говорится в сообщении.

Пилотный проект сервиса «Пополнение на кассе» работает на кассах магазинов сети «Сім23» во Львове, Тернополе, Луцке, Ивано-Франковске, Ровно и других городах запада страны. Вскоре такой сервис появится и в других торговых сетях.