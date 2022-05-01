Рада ввела День государственности - украинцы будут отмечать его 28 июля

Верховная Рада установила, что 28 июля в Украине будет праздничный день – День украинской государственности.

Об этом сообщил депутат фракции «Голос» Ярослав Железняк в Telegram.

По словам Железняка, введение Дня Украинской Государственности на пленарном заседании парламента 31 мая поддержали 257 народных депутатов.

Законопроект №5864 предусматривает дополнение ст.73 Кодекса законов о труде Украины абзацем об установлению 28 июля Дня украинской государственности как праздничного дня.

Напомним, что 24 августа 2021 года, в 30-ю годовщину Независимости Украины, президент Владимир Зеленский объявил об учреждении нового праздника – Дня украинской государственности, который будет отмечаться в День крещения Руси-Украины, и подписал соответствующий указ (№423). Однако только 31 мая 2022 года нардепв согласовали законопроект.