Притула привез в Николаев семь «бусов», купленных для ВСУ за выручку от продажи картины Примаченко

Известный шоумен, ведущий и волонтер Сергей Притула привез в Николаев семь микроавтобусов Volkswagen для нужд Вооруженных сил Украины, которые его фонду удалось приобрести за вырученные средства от продажи картины Марии Примаченко, пишет NikLife.

Фото машин на центральной площади Николаева Притула опубликовал своей странице в Facebook,

Как отмечает издание, полмиллиона долларов – именно за такую сумму продали на аукционе картину «Цветы выросли у четвертого блока» авторства всемирно известной украинской художницы. Аукцион проводил Благотворительный Фонд Сергея Притулы вместе с аукционным домом «Дукат». Семья Марии Примаченко, при этом, отказалась от своих роялти в пользу украинской армии.

Произведение искусства 1990 года Сергею Притуле передали коллекционеры Игорь Паламарчук и Дарья Добриян, которые сейчас занимаются волонтерской деятельностью в фонде. Эту работу Примаченко выбрали не случайно, ведь она посвящена Чернобыльской катастрофе. И именно через Чернобыль российские оккупанты наступали на Киев.

Известные украинские галеристы провели оценку полотна, и стартовая цена составила пять тысяч долларов. Начался онлайн-аукцион 29 апреля, а завершился 5 мая вечером. В его результате картина ушла с молотка за 500 тысяч долларов.

Команда Притулы решила потратить эти средства на покупку бусов для украинских военнослужащих. Уже в конце месяца автомобили поехали в точки своего назначения. Семь единиц уже получили защитники Николаева, вторая партия машин отправляется на восточное направление.

Издание отмечает, что автомобили выделяются своим внешним видом, – на капоте красуется изображение той самой картины, благодаря которой и стало возможным их приобретение.