С 1 июня в Турцию можно въезжать без ПЦР-тестов

Турция отменяет с 1 июня ПЦР-тесты для въезда в страну через все пограничные пункты.

Об этом говорится в заявлении МВД Турции.

«Начиная с 1 июня для въезда в страну через все пограничные пункты не требуется отчет о ПЦР-тесте с отрицательным результатом максимум за 72 часа до въезда или отрицательный экспресс-тест на антиген, проведенный в течение максимум 48 часов с момента въезда», - говорится в сообщении.

Таким образом, с 1 июня Турция вернулась к доковидным правилам въезда туристов: ранее ПЦР-тесты в Турции были упразднены для вакцинированных туристов, но требовались от непривитых. Теперь же все сравнили, ПЦР-тесты не нужны никому.

Напомним, срок действия Covid-сертфикатов в «Дії» продлили до 18 месяцев.