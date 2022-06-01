Николаевские дорожники продолжают поддерживать пути в нормальном состоянии

Николаевские дорожники продолжают свою деятельность в условиях военного времени. Работа сосредоточена исключительно на эксплуатационном содержании.
Об этом сообщили в Службе автодорог в Николаевской области.
«Значительный объем работ приходится на обеспечение надлежащего санитарного состояния объектов придорожной инфраструктуры. В частности, проводим планировку сбоку и механизированный покос травы вдоль дорог, уборку мусора и посторонних предметов по полосам отвода, площадкам отстоя, остановкам, местам отдыха. Также обеспечиваем демонтаж незаконно установленных билбордов с придорожной территории. Демонтированные рекламные носители передаем на нужды территориальной обороны и Вооруженных сил Украины. Далее металлоконструкции используются для строительства укреплений и блокпостов. Приближаем победу Украины каждый на своем фронте», – говорится в сообщении.