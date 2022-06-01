В Николаеве на маршруты вышли 208 единиц транспорта

Утром 1 июня на городские маршруты в Николаеве вышли 208 единиц общественного транспорта.

Об этом сообщили в Николаевском городском совете.

Троллейбусы

№2: Междугородный автовокзал – мкр. Намыв (с берегом)

№6: ул. 3 Военная – мкр. Намыв (без берега)

№4: мкр. Намыв – «Николаев-Грузовой»

Трамваи

№1: Яхт-клуб – Ш. Балка

№3: ЧСЗ – ул. 10 Военная

№6: Промзона – Центральный рынок

№7: Центральный рынок – Ш.Балка

№ 10: Промзона – Ш.Балка

№11: Центральный рынок – ул. 10 Военная

Автобусы

ул. 6 Слободская – мкр. Кульбакино

ул. Садовая – мкр. Ракетное Урочище

Пушкинское кольцо – мкр. Терновка

ул. 6 Слободская – ост. Фуршет (с заездом в ост. Ушакова)

Частные перевозчики

№№ 1, 2, 3, 10, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 29, 31, 43, 45, 52, 53, 54, 56, 62, 75, 82, 86, 87, 89.

Ориентировочный график работы общественного транспорта: 6:30 – 20:00.